Anzeige erstattet 22-Jähriger trotz Fahrerlaubnissperre am Steuer erwischt

(Foto: Erwin Wodicka/123rf.com)

Einen Verstoß wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis stellten die Schleierfahnder am Sonntagabend, 26. Januar, bei der Kontrolle eines polnischen Pkws am Autohof in Thiersheim fest.