Unerlaubte Müllablagerung „Müllsünder“ in Naila unterwegs – ihn erwartet ein Bußgeld

(Foto: Ursula Hildebrand)

In der Walchgasse in Naila wurde am Samstag, 25. Januar, von einem 44-jährigen Anwohner ein Karton mit Restmüll neben dem Leichtstoffcontainer abgestellt. Die Polizei konnte den „Müllsünder“ dank einer aufmerksamen Bürgerin ermitteln.