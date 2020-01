Die Polizei sucht Zeugen Jaguar verkratzt – 2.000 Euro Schaden

(Foto: 123rf.com)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 23. auf 24. Januar, wurde in Amberg im Parkhaus am Ziegeltor auf der ersten Ebene ein grauer Jaguar F-Pace eines 34-jährigen Verkäufers auf der Fahrerseite erheblich verkratzt.