Weiterfahrt unterbunden Lkw mit falschen Kennzeichen unterwegs

Durch den Zoll wurde Freitagmittag, 24. Januar, am Autohof in Berg ein französischer Sattelzug kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass das Gespann von Frankreich in die Ukraine überführt werden sollte. Die Sattelzugmaschine und auch der Anhänger hatten hierfür nicht die notwendigen Ausfuhrkennzeichen.