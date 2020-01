Kontrolle in Hof Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs – Fahrradfahrer mit 1,32 Promille erwischt

In Schlangenlinien fuhr ein 25-Jähriger am Donnerstag, 23. Januar, mit seinem Fahrrad durch die Hofer Innenstadt und missachtete an der Königstraße die Vorfahrt eines anderen Fahrzeuges.