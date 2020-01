3.000 Euro Schaden Unbekannter zerkratzt in der Nacht einen geparkten Pkw massiv

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 20. auf 21. Januar, zwischen 22.30 Uhr und 17 Uhr, beschädigte ein bislang Unbekannter einen Pkw, der in der Straße „An den Städeln“ in Weiden abgestellt worden war.