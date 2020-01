Warnung Anrufe durch falsche Polizeibeamtin – bei Zweifeln immer die „richtige“ Polizei anrufen

(Foto: HighwayStarz/123rf.com)

Am frühen Dienstagnachmittag, 21. Januar, kam es im Stadtgebiet Schwandorf zu insgesamt drei Anrufen einer angeblichen Polizeibeamtin, die an die Polizei gemeldet wurden. Die Anruferin gab sich dabei als Kriminalbeamtin aus und befragte die 75-, 80- und 78-jährigen Geschädigten zu einem angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft beziehungsweise einem Raubüberfall. Zu Geldforderungen oder sonstigen Vermögensauskünften kam es nicht.