Ermittlungen aufgenommen Unbekannter setzt mit Falschmeldung über einen Überfall in Amberg Großaufgebot der Polizei in Bewegung

Nach Anrufen bei der Polizeiinspektion Amberg am Montag, 20. Januar, gegen 16.40 Uhr, bei denen ein Unbekannter einen angeblichen Überfall auf ein Geschäft am Marktplatz in Amberg mitteilte, wurden mehrere uniformierte und zivile Funkstreifenwagen zur Örtlichkeit beordert.