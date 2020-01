Polizei bittet um Hinweise Einschleichdiebstahl in Gaststätte – Kleinwagen mit tschechischen Kennzeichen in der Nähe gesehen

(Foto: Björn Hennrichs/123rf.com)

In der Nacht von Sonntag, 12. Januar, 22 Uhr, auf Montag, 13. Januar, 6.45 Uhr, wurde eine in der Neunburger Straße in Altendorf befindliche Gaststätte Opfer eines Einschleichdiebes.