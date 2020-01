Windschutzscheibe zerstört Unbekannter wirft Gullideckel auf geparkten BMW

In der Zeit von Sonntag, 19. Januar, 16.22 Uhr, bis Montag, 20. Januar, 8.50 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter einen massiven Gullideckel in die Windschutzscheibe eines Fahrzeugs.

SCHWANDORF Der BMW war in der Schwimmbadstraße geparkt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schwandorf in Verbindung zu setzen.