1.200 Euro Schaden Sechs Autoreifen in Amberg zerstochen

(Foto: PI Amberg)

An insgesamt fünf Fahrzeugen, die in der Obermeierstraße in Amberg geparkt waren, wurden in der Zeit von Freitag, 17. Januar, 18.45 Uhr, bis Sonntag, 19. Januar, 9 Uhr, nach momentanen Stand der Ermittlungen sechs Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen.