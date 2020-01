Die Polizei sucht Zeugen Unbekannter dringt in ein Autohaus in Schwarzenfeld ein und erbeutet mehrere tausend Euro Bargeld

Die Nachtstunden von Samstag auf Sonntag, 18. auf 19. Januar, nutzte ein bislang unbekannter Täter, um in ein Autohaus in Schwarzenfeld einzubrechen. Der Dieb erbeutet mehrere tausend Euro Bargeld.

SCHWARZENFELD Auf unbekannter Weise drang ein Dieb zwischen 17 und 10.45 Uhr in ein Autohaus in der Amberger Straße in Schwarzenfeld ein. Dort öffnete er mit brachialer Gewalt ein Wertbehältnis und entwendete daraus Bargeld im höheren vierstelligen Bereich. Zudem verursachte er einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich der Amberger Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich unter der Telefonnummer 09621/ 890-0 melden.