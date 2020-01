Ursache unklar Kollision mit Gartenzaun – 26-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt

Am Freitagnachmittag, 17. Januar, befuhr ein 26-jähriger Münchberger in Kirchenlamitz mit seinem Pkw die Gartenstraße in Richtung Jahnstraße. Auf der geraden Strecke zog er aus nicht geklärter Ursache nach links und fuhr in den Gartenzaun einer Firma.