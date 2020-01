Polizei bittet um Hinweise Unbekannter fährt gegen Betonsäule und flüchtet – 10.000 Euro Sachschaden!

(Foto: 123rf.com)

Am Freitag, 17. Januar, im Zeitraum zwischen 11 und 13 Uhr, wurde in Bruck in der Oberpfalz im Schleifmühlweg eine Betonsäule durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren. Da die Betonsäule einen Balkon stützt, ist der Sachschaden beträchtlich und wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.