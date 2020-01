Verstoß nach dem Waffengesetz 27-Jähriger hat verbotenes Springmesser im Rucksack – bei der Grenzkontrolle wird er erwischt

(Foto: dezember7000/123RF)

Im Rahmen der Schleierfahndung kontrollierten die Beamten der Grenzpolizeiinspektion Selb in Schirnding am Sonntagnachmittag, 19. Januar, im Einreisezug aus Tschechien kommend einen 27-jährigen Mann. Auf Nachfrage der Beamten hinsichtlich mitgeführter Waffen händigte dieser den Beamten freiwillig ein verbotenes Springmesser aus, das er in seinem Rucksack mit sich führte.