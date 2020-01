Die Polizei ermittelt Quartette klaut Parfüm im Wert von 500 Euro

Durch professionelle Zusammenarbeit erbeuteten am Donnerstagnachmittag, 16. Januar, vier Männer Parfüm im dreistelligen Eurobereich aus einem Geschäft in der Altstadt.

HOF Gegen 15.15 Uhr betrat die Gruppe die Drogerie und teilte sich im Geschäft auf. Sie benutzten mehrere Parfüms und einer davon ließ einen Flakon auf den Boden fallen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Eine Mitarbeiterin konnte erkennen, wie ein Mann von zwei Anderen verdeckt wurde. Anschließend verließ ein Täter das Geschäft und löste dabei den Alarm aus. Zwei der Täter entfernten sich sofort in Richtung eines Bekleidungsgeschäftes in unmittelbarer Nähe. Die beiden anderen Täter verwickelten die Angestellte, die die Flüchtenden verfolgen wollte, in ein Gespräch und verhinderten dadurch deren Ergreifung. Letztlich konnten sich alle vier Männer entfernen. Der Haupttäter soll etwa 20 Jahre alt sein und eine rote Jacke mit Basecap getragen haben.

Nach ersten Erkenntnissen liegt der Entwendungsschaden bei rund 500 Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Hof bittet unter der Telefonnummer 09281/ 704-0 um Hinweise.