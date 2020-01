Vergeblich Mit Haftbefehl Gesuchter versteckte sich unter einem Wäschehaufen

(Foto: Jiri Hera/123rf.com)

Am Freitagmorgen, 17. Januar, gegen 10 Uhr, fuhren Beamte der Polizeiinspektion Neunburg vorm Wald eine Wohnung in Bodenwöhr-Blechhammer an, da sich dort eine mit Haftbefehl gesuchte Person aufhalten sollte. Bei der Nachschau wurde zunächst von den Bewohnern geleugnet, dass sich die gesuchte Person bei ihnen aufhalten würde.