Bundesweite Betrugsmasche 50-Jähriger erhält Rechnung einer Sex-Hotline

(Foto: 123rf.com)

Sehr erstaunt war ein 50-jähriger Landkreisbewohner, als er in einem Brief eine unbekannte Rechnung von 90 Euro vorfand. Er hätte einen „Telefonservice für Erwachsene“ in Anspruch genommen, wurde ihm mitgeteilt und deshalb sollte er die Rechnung begleichen.