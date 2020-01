Polizei bittet um Hinweise Einbruchsversuch in eine Gaststätte gescheitert – Täter beschädigt Tür mit Hebelwerkzeug

(Foto: stocksnapper/123RF)

Am Donnerstagvormittag, 16. Januar, wurde der Polizeiinspektion Neunburg vorm Wald ein Einbruchsversuch eines bislang unbekannten Täters in die Gaststätte „Alte Seilerei“ in der Hauptstraße in Neunburg vorm Wald mitgeteilt. Der Inhaber der Gaststätte bemerkte an der Eingangstür auf der Rückseite der Gaststätte Beschädigungen. Vor Ort wurde von den Polizeibeamten festgestellt, dass der Täter mit einem zwölf Millimeter breiten Hebelwerkzeug versucht hat, die Tür aufzuhebeln. Dabei scheiterte er jedoch.