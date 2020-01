Von der Fahrbahn abgekommen Mehrfach überschlagen – 31-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Weil er bei Gegenverkehr einen Lkw überholen wollte, kam ein 31-jähriger Berliner mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab.

SELB/LANDKREIS WUNSIEDEL Der Mann war am Montag, 13. Januar, gegen 19.15 Uhr auf der Staatsstraße in Richtung Asch unterwegs. Als ihm beim Überholvorgang ein anderer Pkw entgegenkam, steuerte er, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden nach links in den Straßengraben. Dort überschlug sich dort mehrfach und kam an angrenzenden Flurbereinigungsweg am Dach zum Liegen. Der Berliner wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sein Pkw wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden.