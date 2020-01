Rettungseinsatz der Polizei 70-jähriger Mann lag hilflos in seiner Wohnung

Foto: uh (Foto: Ursula Hildebrand)

Am Montagnachmitttag, 13. Januar, fiel Fahndern der Grenzpolizeiinspektion Selb eine weinende Frau am Straßenrand in Selb auf. Auf Nachfrage der Beamten schilderte diese, dass sie ihren Vater der schwer krank und schlecht zu Fuß sei, seit zwei Tagen nicht erreicht und sie keinen Zugang zu Haus und dessen Wohnung habe.