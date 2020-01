Beide Fahrerinnen blieben unverletzt Ampel war ausgeschaltet – Verkehrsunfall in Weiden mit circa 9.000 Euro Gesamtschaden

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Am Sonntag, 12. Januar 2020, gegen 13.45 Uhr, ereignete sich auf der Neustädter Straße in Weiden stadteinwärts ein Verkehrsunfall, während an der dortigen Kreuzung die Ampelanlage außer Betrieb war.