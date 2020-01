1,14 Promille Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand

(Foto: Marcel Mayer)

Am Samstag, 11. Januar, gegen 22.10 Uhr, wurde ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Wunsiedel in der Chr.-Heinrich-Sandler-Straße in Schwarzenbach an der Saale kontrolliert. Da bei ihm Alkoholgeruch festgestellt wurde, war ein Alkotest die Folge, der dann auch einen Wert von 1,14 Promille ergab.