Polizei bittet um Hinweise Unbekannter touchiert zwei geparkte Autos und macht sich aus dem Staub

Eine Beschädigung an einem geparkten Pkw meldete ein Anwohner der Straße „Anger“ in Naila am Samstagabend, 11. Januar 2020, um 17.40 Uhr, bei der Polizei. Bei der anschließenden Inaugenscheinnahme der Unfallstelle stellten die Beamten fest, dass noch ein weiteres, geparktes Fahrzeug Beschädigungen aufwies. Vermutlich war der bisher unbekannte Unfallverursacher mit zu geringem Seitenabstand vorbei gefahren und hatte den linken Außenspiegel und den vorderen linken Radkasten eines geparkten Peugeots beschädigt.