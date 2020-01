Die Polizei ermittelt Auto geklaut und Unfall gebaut

(Foto: Ralph Hoppe/123rf.com)

Am Sonntagabend, 12. Januar, ging bei der Polizei in Wunsiedel die Mitteilung ein, dass ein schwarzer Renault Clio in Schlangenlinien durch Wunsiedel und im Kreisverkehr am Karl-Sand-Platz in entgegengesetzter Richtung fahren würde.