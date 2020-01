Dreiste Unfallflucht Zettel mit falschen Kontaktdaten hinterlassen

(Foto: 123rf.com)

Ein 65-jähriger Schwandorfer parkte am Sonntag, 12. Januar 2020, in der Zeit von 15.30 bis 19.30 Uhr seinen schwarzen BMW 1er in der Grillparzerstraße in Schwandorf. Als er zu seinem Pkw zurückkam, fand er einen Zettel an seiner Windschutzscheibe vor, der ihn auf einen Schaden an seinem Radlauf hinwies und das Kennzeichen des vermeintlichen Verursachers enthielt.