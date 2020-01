80 Euro Schaden Getankt, ohne zu bezahlen

Am Samstag, 11. Januar, gegen 14.45 Uhr, betankte ein Mann seinen dunklen Pkw an einer Tankstelle in der Mitterteicher Straße in Tirschenreuth. Doch nachdem der Tank gefüllt war, ging der Mann nicht etwa zum Bezahlen in das Tankstellenhäuschen.