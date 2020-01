Kneipengast rastet aus Helfer erhält Schlag, Barkeeperin Pfefferspray ins Gesicht

Am Sonntag, 12. Januar 2020, gegen 2.15 Uhr fiel ein bislang unbekannter Mann in Schwandorf in der Ettmannsdorfer Straße in einem Club gegen einen Tisch. Dort stand auch ein 27-jähriger Schwandorfer, der dem Unbekannten nun aufhelfen wollte. Von der Hilfe wollte der Unbekannte aber nichts wissen, im Gegenteil, er versetzte seinem Helfer Schläge ins Gesicht.