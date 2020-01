Verkehrsunfall in Auerbach 80-Jähriger verursacht Kollision auf der Kreuzung

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Am Samstag,11. Januar 2020, gegen 13.50 Uhr, kam es an der Kreuzung der „Alleestraße“ und der Straße „Obere Vorstadt“ in Auerbach zu einem Verkehrsunfall.