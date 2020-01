Geschwindigkeitsmessung Mit 76 km/h durch Wackersdorf gedüst

(Foto: Innenministerium)

Am Mittwoch, 8. Januar 2020 wurde in der Zeit von 14.30 bis 18.45 Uhr die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h in der Industriestraße in Wackersdorf überwacht.