500 Euro Schaden Unfallflucht auf der A93 – die Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch, 9. Januar, um 7.20 Uhr, ereignete sich an der Anschlussstelle Selb-Nord auf der Autobahn A93 in Fahrtrichtung Weiden eine Verkehrsunfallflucht.

SELB/LANDKREIS HOF Ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Hof fuhr mit seinem Lkw-Gespann auf dem rechten Fahrstreifen der zweispurigen Autobahn in Richtung Süden. An der Anschlussstelle Selb-Nord fuhr ein schwarzer VW Sharan mit tschechischem Kennzeichen in die Autobahn ein, kam dabei offenbar zu weit nach links und stieß gegen den Anhänger des ordnungsgemäß fahrenden Lkws. Da der tschechische Pkw weiterfuhr, verständigte der Berufskraftfahrer per Mobiltelefon die Einsatzzentrale der Polizei. Von dort erhielt er die Anweisung, bis zur nächsten Anschlussstelle weiterzufahren und dort auf die Streife der Verkehrspolizei zu warten. Kurz vor der nächsten Anschlussstelle sah der Lkw-Fahrer schließlich den tschechischen Sharan am Standstreifen stehen und konnte das Kennzeichen des Wagens auch ablesen. Der VW setzte sich abermals in Bewegung und fuhr davon. Der Lkw-Fahrer hielt weisungsgemäß an der Anschlussstelle Selb-West an und wartete auf die Polizei, die den Unfall zu Protokoll nahm. Bei dem Anstoß entstand am Lkw-Anhänger ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Die Verkehrspolizei bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und möglicherweise eine Personenbeschreibung des Sharan-Fahrers abgeben können, sich unter der Telefonnummer. 09281/ 704-803 zu melden.