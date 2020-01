Einsatz in Wunsiedel 19-Jähriger tickt bei Polizeikontrolle aus und schlägt zu

(Foto: Marcel Mayer)

Am späten Mittwochnachmittag, 8. Januar, kam ein 19-jähriger Wunsiedler in einer Gaststätte in der Maximilianstraße in Wunsiedel mit anderen Gästen in Streit.