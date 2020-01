Haft für österreichischen Staatsbürger Fahnder stellen Metamphetamin, Messer, Totschläger und Elektroschocker sicher

(Foto: Bundespolizei)

Wieder bewiesen Schleierfahnder an der deutsch-tschechischen Grenze den richtigen Riecher. Bei einer Kontrolle in Waldsassen stellten die Polizisten in den frühen Nachmittagsstunden des Dienstags, 7. Januar 2020, Betäubungsmittel und Waffen sicher.