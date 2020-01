Ermittlungen laufen Verkehrspolizei Hof stellt Marihuana und Ecstasy-Tabletten in einem Bus sicher

(Foto: 123rf.com)

Marihuana im dreistelligen Grammbereich und mehrere Ecstasy-Tabletten entdeckten am Mittwochmittag, 8. Januar 2020, Fahnder der Verkehrspolizei Hof in einem Flixbus am Autohof in Münchberg. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.