Polizei bittet um Hinweise Pkw wird während Eishockeyspiel der Blue Devils Weiden beschädigt

(Foto: Ralph Hoppe/123rf.com)

Am Donnerstag, 5. Dezember 2019, beschädigten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 17 Uhr bis 20.30 Uhr während eines Eishockeyspiels der Blue Devils Weiden einen Pkw, der auf dem Parkplatz vor der Eishalle in der Raiffeisenstraße in Weiden abgestellt worden war.