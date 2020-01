Die Polizei ermittelt Taxifahrt und Zeche im Café nicht bezahlt

Ohne Geld ließ sich ein 60-jähriger Mann von einem Taxi durch die Stadt fahren. Er muss sich nun wegen Beförderungserschleichung verantworten.

HOF Um 15.30 Uhr setzte sich ein 60-Jähriger in ein Taxi an der Michaelisbrücke in Hof und ließ sich zu einem Geldinstitut fahren, um Bargeld abzuheben. Nach einer Wartezeit von 15 Minuten kehrte der Fahrgast ohne Geld zurück und ließ sich zu einem städtischen Café fahren. Dort konsumierte er für 7,50 Euro. Nachdem der Mann weder Geld für das Taxi hatte, noch für die Zeche im Café, verständigte der Taxifahrer die Polizei. Der Mann muss sich nun wegen Betrugs in zwei Fällen verantworten. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 57,50 Euro.