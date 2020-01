Aktueller Anlass Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen durch „falsche Polizeibeamte“

Aus aktuellen Anlass warnt die Polizeiinspektion Nabburg vor betrügerischen Anrufen durch „falsche Polizeibeamte“.

NABBURG Die Masche der überörtlich agierenden Täter ist meistens immer gleich. Überwiegend ältere Personen werden durch Unbekannte telefonisch kontaktiert. Der Anrufer gibt sich als „Polizeibeamter“ aus und verwickelt seinen Gesprächspartner in eine Kommunikation, in der unter anderem die Vermögenswerte, Barmittel, sensible personenbezogene Daten, Kennwörter und Bank-Pin erfragt werden.

Die Polizei warnt nochmals ausdrücklich, oben genannte Daten nie telefonisch preiszugeben. Stattdessen sollten sich die angerufenen Personen wenn möglich die Telefonnummer und Namen des Anrufers merken oder erfragen und unverzüglich die Polizei verständigen.