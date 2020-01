Die Polizei bittet um Hinweise An der Tankstelle verloren – unehrlicher Finder steckt Geldbeutel ein

(Foto: Bjoern Hennrichs/123rf.com)

Am Sonntag, 5. Januar 2020, gegen 15.15 Uhr, verlor ein 42-jähriger Mann aus dem Gemeindegebiet Bodenwöhr an der Total-Tankstelle in der Amberger Straße seinen Geldbeutel. Ein bislang unbekannter Täter entdeckte den Geldbeutel, der neben einer Tanksäule lag.