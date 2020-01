Unfallflucht Audi angefahren – 3.000 Euro Schaden

(Foto: Marek Slusarczyk/123rf.com)

Am Montag, 6. Januar 2020, wurde in der Zeit von 16 bis 18.15 Uhr in der Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße in Schwandorf ein geparkter schwarzer Audi A 3 angefahren.