Um Hinweise wird gebeten Rabiates Trio bricht 21-Jährigem die Nase

Im Rahmen einer Tanzveranstaltung kam es zu einer Auseinandersetzung von drei bisher unbekannten Tätern und einem 21-jährigen Münchberger.

MÜNCHBERG Nach bisherigen Ermittlungen rempelte der 21-Jährige versehentlich einen der drei Täter an. Zwei der drei unbekannten Täter hielten daraufhin ihr Opfer fest und der dritte schlug dem 21-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Dieser erlitt dabei vermutlich einen Nasenbeinbruch und wurde ins Krankenhaus Münchberg verbracht. Die unbekannten Täter sollen türkischstämmig sein. Einer trug ein helles Oberteil, der zweite trug einen roten Pulli und hatte kurze Haare, der dritte trug eine schwarze Lederjacke und hatte die Haare an den Seiten kurz geschoren. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet oder kennt die Täter? Hinweise bitte an die Polizei Münchberg.