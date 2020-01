Tatzusammenhang vermutet Mehrere Diebstähle im Stadtgebiet von Nittenau

Gleich mehrere Diebstähle beschäftigten die Polizei am Sonntag, 5. Januar 2020, im Stadtgebiet von Nittenau.

NITTENAU In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 4. auf 5. Januar 2020, wurde versucht, in der Industriestraße einen Schuppen aufzubrechen, was jedoch misslang. Aus einer unversperrten Garage, ebenfalls in der Industriestraße, wurden ein hochwertiges Fahrrad der Marke Cannodale und eine Staffelei entwendet und aus einem unversperrten Gartenhaus Am Sulzbach verschwanden ein Elektroroller und mehrere Werkzeuge. Der gesamte Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei geht davon aus, dass hier ein Tatzusammenhang besteht.

Hinweise bitte an die Polizei Burglengenfeld unter der Telefonnummer 09471/ 7015-0.