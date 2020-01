Die Polizei sucht Zeugen Mercedes-Stern „gepflückt“

(Foto: jetcityimage/123rf.com)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 3. auf 4. Januar 2020, brach ein Unbekannter den Mercedes-Stern eines in der Pfistermeister Straße in Amberg geparkten Pkws ab.