Polizei sucht Zeugen Fahrerin eines Pflegedienstes und Beifahrerin nach Unfall leicht verletzt

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Am Samstagnachmittag, 4. Januar 2020, kam es an der ampelgeregelten Kreuzung Karl-Sand-Straße/Maximilianstraße in Wunsiedel zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin eines Pflegedienstfahrzeuges und ihre Beifahrerin leicht verletzt wurden.