12.000 Euro Schaden Wendemanöver auf der B85 geht schief – zwei Leichtverletzte

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Am Samstag, 4. Januar 2020, gegen 10.55 Uhr, hat sich ein 60-jähriger Mann aus Niedernhausen verfahren, weshalb er auf der Bundesstraße B85 in Fahrtrichtung Wackersdorf in einer Bucht angehalten hat, um verbotswidrig zu wenden.