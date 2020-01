35-Jähriger leicht verletzt Auf glatter Straße gegen einen Baum gerutscht

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Freitag, 3. Januar 2020, gegen 10 Uhr, bei Friedenfels. Aufgrund Straßenglätte kam 35-Jähriger mit seinem Kleintransporter in einer Kurve von der Fahrbahn ab und rutschte frontal gegen einen stärkeren Baum.

FRIEDENFELS/LANDKREIS TIRSCHENREUTH Dabei verletzte sich der 35-Jährige leicht am Oberkörper und musste mit dem BRK ins Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.