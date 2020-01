Die Polizei ermittelt in Bad Alexandersbad Zwei Löcher in die Heckscheibe eines Audi geschlagen

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Ein 39-jähriger Mann aus Bad Alexandersbad parkte seinen silbernen Audi A4 am Mittwoch, 1. Januar 2020, vor seinem Wohnanwesen in Tiefenbach. Am nächsten Tag stellte er fest, dass die Heckscheibe seines Pkws beschädigt worden war.