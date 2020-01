In der Silvesternacht Randalierer sprengen Briefkästen eines Mehrfamilienhauses – Zeugen gesucht

(Foto: 123rf.com)

Ein verwerfliches Delikt ereignete sich während der Silvesternacht, 31. Dezember 2019, in der Ziegelgasse in Amberg. Dort sprengten Randalierer die Briefkästen eines Mehrfamilienhauses. Den Böller mittig eingeworfen wurden nahezu alle sechs Parteien in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt und wurde erst im Laufe des Neujahrstages am Mittwoch, 1. Januar 2020, bei der Polizei gemeldet.