Bilanz Bilanz der Oberpfälzer Polizei – 221 Einsätze in der Silvesternacht

Im Zeitraum vom 31. Dezember 2019, 20 Uhr, bis 1. Januar 2020, 6 Uhr, kam es in der Oberpfalz zu 221 Einsätzen, davon 60 Einsätze vor Mitternacht. Insgesamt waren es etwas weniger Einsätze als beim vorangegangenen Jahreswechsel.

REGENSBURG Es wurden bei 30 Körperverletzungsdelikten 29 Personen leicht verletzt. 22 Mal kam es zu Sachbeschädigungen, der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 7.500 Euro. Sechs Personen erlitten leichte Verletzungen bei insgesamt 17 gemeldeten Verkehrsunfällen, der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 30.000 Euro. 42 Ruhestörungen wurden gemeldet.

Am 1. Januar 2020, um 3.31 Uhr, kam es in Grafenwiesen, Landkreis Cham, zu einer vorsätzlichen Brandstiftung. Ein bisher unbekannter Täter entzündete unter einem Pkw eine Feuerwerksbatterie, dadurch brannte der Motorraum vollständig aus. Der Sachschaden belauft auf circa 15.000 Euro. Die Ermittlungen hat die PI Bad Kötzting übernommen.

Am 1. Januar 2020, 5.09 Uhr, wurde in Waldmünchen ein Brand gemeldet. Aus bisher unbekannter Ursache brach ein Brand in einem überdachten Altpapiercontainer aus und griff auf das Gebäude einer ehemaligen Gaststätte über. Bei Brandausbruch befanden sich keine Personen im Gebäude. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 250.000 Euro. Die Ermittlungen hat die Polizeistation Waldmünchen übernommen.