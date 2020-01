500 Euro und zwei Punkte Drogenfahrt in Wernberg-Köblitz

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Ein 21-jähriger Elektroniker aus dem Raum Oberviechtach wurde am Montag, 30. Dezember, um 22.45 Uhr in der Keplerstraße in Wernberg-Köblitz einer Verkehrskontrolle unterzogen.