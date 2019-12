Zeugen gesucht Vielzahl von Feuerwerkskörpern in einem Verbrauchermarkt geklaut

(Foto: Ursula Hildebrand)

Ein bisher unbekannter Täter entwendete am Samstag, 28. Dezember, gegen 19 Uhr, eine Vielzahl von Feuerwerkskörpern in einem Verbrauchermarkt in der Hermann-Ehlers-Straße in Maxhütte-Haidhof.